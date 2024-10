Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pula, giovane di Villa San Pietro trovato con cocaina e un grosso coltello in auto: arrestato. Stanotte, i Carabinieri della Stazione di Pula hanno tratto in arresto un 28enne residente a Villa San Pietro, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’operazione è scaturita nel corso di un controllo di routine, durante il quale l’uomo ha reagito con violenza nel tentativo di impedire la perquisizione personale.

Durante il controllo, i militari hanno trovato all’interno del borsello a tracolla dell’uomo un coltello a doppia lama, la cui detenzione era priva di qualsiasi giustificazione legittima. Oltre all’arma, l’indagato è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina, motivo per cui è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

L’uomo sembrava essersi tranquillizzato fin quando i Carabinieri hanno tentato di ammanettare il 28enne: l’uomo, cercando di sottrarsi all’arresto, ha aggredito uno dei militari mordendolo al polso. Nonostante la resistenza, i Carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo e a completare l’operazione in sicurezza.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo, che è in corso in queste ore presso il Tribunale di Cagliari.