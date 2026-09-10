Monserrato, la perdita infinita di acqua tra via Decio Mure e via degli Astri: passano gli anni, si susseguono le segnalazioni e i solleciti ma la situazione non cambia. “Acqua, tanta acqua. Migliaia di litri, ancora di più.

Sprecata. Alla faccia degli infiniti blà-blà sull’oro blu, sulla conservazione delle risorse naturali, sui cambiamenti climatici”. Affianco dei cittadini il GrIg che, per l’ennesima volta, invia una nuova istanza per l’eliminazione della dispersione idrica.

Non solo un enorme spreco di acqua, i rischi per chi percorre la strada sono tanti: maxi buche, infatti, e asfalto scivoloso costituiscono un reale pericolo per ciclisti e centauri in particolar modo.

“Vi sono state varie segnalazioni da parte di residenti inviate alle varie amministrazioni pubbliche e al gestore del servizio idrico-depurativo regionaleAbbanoa s.p.a., purtroppo senza alcun esito” spiega il Gruppo d’Intervento Giuridico.

“Si può solo intuire quanta acqua sia stata sprecata durante gli anni.

Uno spreco folle, assurdo, che, per giunta, ha causato sensibili danni alla sede stradale.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha inoltrato (5 luglio 2022,20 agosto 2022,23 aprile 2023,7 gennaio 2026) ben quattro puntuali segnalazioni ai Comuni di Cagliari e di Monserrato, nonché alla società Abbanoa, perché sia finalmente riparata l’infrastruttura idrica e gestita con attenzione la preziosa risorsa idrica

Il Comune di Monserrato – Settore LL.PP. aveva comunicato (nota prot. n. 22941 del 12 luglio 2022) che, “a seguito di sopralluogo di verifica effettuato in data odierna, si è accertato che le perdite riguardano delle reti idriche la cui gestione è di competenza di Abbanoa s.p.a.”.

La comunicazione è stata inviata anche alla Soc. Abbanoa e al Comune di Cagliari.

Anche Abbanoa s.p.a. aveva svolto i suoi accertamenti e il Settore complesso distribuzione – U.O. Distretto 1 di Cagliari aveva comunicato (nota prot. n. 0133222 del 21 settembre 2022) lo svolgimento dei “necessari accertamenti c/o il sito in argomento non riscontrando alcuna dispersione dai sottoservizi gestiti da questa Società.

Nelle varie verifiche in loco si è potuto accertare che la dispersione ha origine all’interno di un lotto privato destinato a cantiere (apparentemente abbandonato); da detta area la perdita è stata canalizzata in direzione della cunetta stradale causando quanto lamentato e provocando altresì la crescita di un fitto canneto.

Al fine di determinare l’origine della perdita in relazione alla natura della risorsa dispersa, i nostri tecnici hanno effettuato dei prelievi per procedere all’analisi degli stessi; da quanto potuto riscontrare il valore dei parametri chimici analizzati (in particolare la Conduttività non assimilabile a quella dell’acqua distribuita nella zona di Cagliari)e la totale assenza di cloro residuo fanno escludereche la perdita sia generata dalla rete idrica potabile.

Ad ogni buon conto, al fine di escludere ogni possibile commistione, le nostre squadre hanno effettuato una ricerca perdita mediante strumentazionegeo fonica c/o la condotte limitrofe escludendo qualsiasi possibilità che la dispersione sia proveniente dai sottoservizi gestiti da Abbanoa S.P.A..”.

Il GrIG ha indicato il punto di origine della dispersione.

Probabilmente si tratta di una perdita originata da un cantiere abbandonato.

Ma è così complicato intervenire e ripararla una volta per tutte?

Il GrIG, pertanto, ha provveduto (8 settembre 2026) a inoltrare una nuova istanza per l’eliminazione della dispersione idrica ai Comuni di Cagliari e di Monserrato, ai Carabinieri, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, alla società Abbanoa per porre fine alla scandalosa perdita della preziosa risorsa idrica, informando nel contempo la Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna, perché valuti se nel perdurante grave spreco di acqua possano ravvisarsi eventuali estremi di danno erariale”.