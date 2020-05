Serramanna, sette dipendenti della raccolta dei rifiuti con il lavoro in bilico: presidio di protesta

Presidio di protesta dei dipendenti Cisa Service in liquidazione. Lunedì 1° giugno, presso il piazzale antistante la sede del consorzio Cisa in corso Repubblica a Serramanna, Unione Sindacale di Base comunica che i dipendenti dell’appalto della raccolta dei rifiuti, dalle 9,30 manifesteranno per le problematiche legate a presunte posizioni contrastanti dei soci riguardo alle modalità di passaggio dei dipendenti. Se durante la riunione tra i vertici comunali, che si terrà lunedì sera, non verrà raggiunto un accordo, 7 operai potrebbero rischiare di perdere il posto di lavoro.

Non saranno attuati blocchi stradali nè altre iniziative di intralcio al traffico e alla libera circolazione di mezzi e persone. Il presidio si stanzierà all’ingresso del Cisa, rispettando con cura le norme covid-19 previste.