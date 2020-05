Pula, la sindaca Medau su Rai Uno: “Ora è il momento di aprire ai turisti in sicurezza, non perdiamo la stagione estiva” (VIDEO)

Ospite alla trasmissione “La vita in diretta”, la sindaca di Pula Carla Medau rompe gli indugi anche per salvare la stagione turistica a una intera cittadina che vive del mercato delle vacanze: “La cosa importante è che la Sardegna sa accogliere con la sua competenza e con il nostro bellissimo mare: teniamo alla salute ma abbiamo bisogno di dare fiducia. La posizione del Presidente Solinas è di grande prudenza e la apprezziamo, ma è arrivato il momento di aprirci: non possiamo perdere questa stagione turistica che è già compromessa”.

Dopo la trasmissione la sindaca Medau ha spiegato ulteriormente la sua posizione nella sua pagina FB: “Ieri, con l’Assessora Pirisinu e alcuni operatori economici di Pula e Domus de Maria, abbiamo partecipato, dalla splendida spiaggia di Nora, alla trasmissione di Rai 1 “La vita in diretta”.

Con la riapertura dei confini, si pone il problema della tenuta sanitaria ma è necessario garantire anche l’equilibrio economico e sociale.

Siamo certi che la Sardegna possa affrontare questa sfida con coraggio pur mantenendo comportamenti rigorosi.

Le principali norme comportamentali per evitare il contagio del virus sono:

1️⃣Distanziamento fisico;

2️⃣Utilizzo della mascherina;

3️⃣Igienizzazione continua delle mani e delle superfici”.

Qui potete rivedere il video di “La vita in diretta”: https://www.facebook.com/CarlaMedau/videos/3140270445993269/