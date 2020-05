“Caro sindaco di Monserrato, lei sembra una pittura egizia: va avanti ma guarda al passato”

Botta e risposta a Monserrato tra la consigliera di minoranza Miriam Picciau e il sindaco Tomaso Locci. Durante il consiglio comunale che ha discusso e approvato il Bilancio, Miriam Picciau ha paragonato il sindaco “a una pittura egizia”. “È la vostra festa, avete l’orgoglio di aver scritto il bilancio. Contemporaneamente – spiega Picciau nella dichiarazione di voto – ho visto la prosecuzione di una partita mai chiusa ed è come se lei, signor sindaco, fosse una pittura egizia. Sta andando avanti ma il viso è dietro che guarda alle persone che hanno fatto parte della maggioranza della precedente consiliatura che non è andata bene”.

Non ha esitato a rispondere il sindaco Locci: “Io capisco la consigliera Miriam Picciau, non ha vissuto le vicende che hanno visto questa amministrazione in quanto faceva altro. Psicanalizzare le persone è un suo mestiere però qui stiamo facendo altro: stiamo facendo politica e la psicoanalisi dei comportamenti va bene ma sino a un certo punto, perché bisogna assumersi le responsabilità politiche. Lo sguardo indietro e’ fondamentale per non ricadere negli errori che sono stati fatti, quindi lo sguardo dietro è fondamentale e io non posso non guardarmi indietro e guardare avanti. Io mi guarderò sempre indietro per non sbagliare e per fare bene il davanti”.