Serramanna in fiore? No, sepolta dalle erbacce

Da poco è stato indetto il concorso da parte del comune che invita ai cittadini ad abbellire il centro abitato con piante e fiori colorati al fine di arricchire l’arredo urbano ma, su facebook, non mancano le foto di parchi, strade e marciapiedi irriconoscibili a causa del proliferare di lunghi steli che ben poco hanno a che fare con la finalità del concorso. La natura è sempre bella, ci mancherebbe, ma ogni paesaggio richiede una fauna e una flora adeguata e nella “metropoli” del Medio Campidano, quelle attualmente presenti, proprio stonano e rendono anche impossibile praticare i parchi o percorrere i marciapiedi. I giochi, per esempio quelli installati in corso Europa, sono diventati una meta irraggiungibile per i piccoli che si perderebbero nella selva oscura al fine di arrivare allo scivolo e agli attrezzi vari. Non solo: zecche, pulci e ratti saltellano e si riproducono felici e indisturbati generando ulteriore malcontento cittadino. I disagi però cesseranno presto: da qualche tempo sono in azione le squadre comunali impegnate a disboscare il paese. Solo un po’ di pazienza e, quartiere dopo quartiere, sarà rasato e reso nuovamente fruibile ai residenti e visitatori.