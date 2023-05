Il porto turistico di Capoterra potrebbe diventare realtà

Un progetto ambizioso che giace mai dimenticato da diversi predecessori dell’attuale primo cittadino Beniamino Garau che, nel corso degli anni, hanno provato a far approdare il progetto per la realizzazione di un porticciolo turistico e uno per i pescatori senza successo. Respinto dalle istituzioni di pertinenza, Garau non ha mollato la presa ma è andato avanti: troppo appetibile e preziosa l’idea che Capoterra potesse avere il suo molo anche come richiamo ulteriore ai fini turistici. Una strada che viene portata avanti con la massima priorità al fine di incentivare l’intenzione di far diventare la cittadina sempre più un polo attrattivo e ricco di servizi di qualità. La realizzazione del Porto Turistico dovrebbe sorgere in località Torre degli Ulivi zona “sotto la Torre” e sarebbe destinato a piccole imbarcazioni previo studio della

fattibilità tecnica e di riqualificazione del litorale conciliando l’attività portuale, la cultura e il turismo legato al mare. Per la realizzazione di un attracco per i pescatori in località Maramura si parla di un piccolo porto per l’attracco alle imbarcazioni dei pescatori, collegamento tra mare e laguna.