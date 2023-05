Cagliari, le ragazze del tennis in finale contro la provincia di Sassari

Un grande risultato quello della squadra femminile del Tennis club Arixi che porta a casa il primo premio del campionato Uisp della provincia di Cagliari. La squadra in rosa va dritta alla finalissima regionale che si svolgerà ad Arbatax. Con grande impegno hanno avuto la meglio chiudendo per 3 a 0 il mach di sabato 6 maggio presso la struttura di Molentargius.

“Per noi è una grande e importante vittoria, abbiamo degli obbiettivi sempre in crescendo per il futuro della squadra.

I prossimi impegni – spiega il team – già calendarizzati e approvati all’unanimità saranno il torneo sociale dell’anno che organizzerà il nostro coach federale e i vari eventi scadenzati secondo le proposte delle federazioni sportive a cui ci siamo affiliati.