Prenderanno servizio dal 16 gennaio i dottori Roberto Mannironi e Andrea Lai, medici di medicina generale ad incarico provvisorio, che opereranno in Corso Europa – presso il Poliambulatorio.

I medici avranno un massimale di 800 assistiti ciascuno in quanto corsisti del Corso di Formazione in Medicina Generale.

Le modalità di scelta, come spiega il sindaco Gabriele Littera, sono: inviare una mail a [email protected] indicando: “Oggetto: nominativo del richiedente + codice fiscale. Allegati: copia documento d’identità + modulo scelta/revoca Medico in pdf

Le domande inviate via e-mail saranno prese in carico in ordine di arrivo dalle ore 10:00 del 15 gennaio 2026, quelle pervenute prima delle 10.00 non saranno considerate.

Altre modalità (dalle ore 10:00 del 15 gennaio 2026): tramite portale online Zenteweb (da domicilio); presso le farmacie private del territorio con tessera CNS”.

Con l’attivazione dei nuovi medici, il servizio ASAP non viene sospeso e resta garantito per i cittadini ancora privi di medico.

Il sindaco invita “la cittadinanza a condividere queste informazioni, in particolare con anziani e persone non raggiungibili dai canali digitali come questo.

Colgo l’occasione per ringraziare i Dottori per aver scelto di servire la cittadinanza di Serramanna e la ASL Medio Campidano per quanto fatto finora”.