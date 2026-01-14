Profondo cordoglio e sincero dolore per la scomparsa di Don Giovanni Cauli, tornato alla Casa del Padre oggi, alle ore 3 del mattino, all’età di 101 anni.

“Don Giovanni è stato per lunghissimi anni guida spirituale e punto di riferimento della Parrocchia di Calasetta, accompagnando generazioni di famiglie calasettane con dedizione, umanità e instancabile servizio.

La sua opera pastorale, vissuta con fede autentica e amore verso la comunità, lascia un segno profondo nella storia del nostro paese e nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

In questo momento di grande tristezza, l’Amministrazione Comunale si stringe con affetto e commozione alla comunità parrocchiale, ai familiari e a quanti ne piangono la perdita, elevando una preghiera di gratitudine per il bene che Don Giovanni ha seminato e per l’esempio che ci lascia”.

Foto, Pierino Vargiu