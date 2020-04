Serramanna, alta tensione in casa: famiglia Rom tenta di occupare una casa, cittadini in strada (VIDEO)

Scontri verbali e tensione alta a Serramanna in seguito al tentativo da parte di una famiglia di etnia rom di occupare una residenza privata. Il fatto ha avuto inizio questa mattina in viale Matteotti, quando tre persone hanno chiaramente manifestato l’intenzione di impossessarsi della casa di un anziano del paese ricoverato in ospedale. Disturbati dall’intervento immediato dei vicini di casa, l’irruzione è avvenuta solo qualche ora dopo. Le forze dell’ordine, ripetutamente chiamate, sono intervenute per cercare di risolvere la questione. Numerosi i cittadini accorsi dopo che la notizia ha fatto il giro del web. In questi momenti la famiglia rom ha lasciato il viale Matteotti per dirigersi presso gli uffici comunali scortata dai carabinieri. “Sono intervenuti la polizia municipale ed i carabinieri – spiega il consigliere comunale Carlo Pahler – Non è bastato l’intervento della polizia locale e dei carabinieri a far desistere i tre”. Guardate il VIDEO