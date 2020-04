Marta Frau, la neo dottoressa in Economia discute la tesi online grazie ai mezzi del Comune. La bella notizia da Orosei, ecco come ci si può laureare sconfiggendo l’emergenza Covid con l’aiuto delle istituzioni: “Ha oggi conseguito brillantemente la laurea in “economia e direzione d’ impresa” la Dott.ssa Marta Frau a cui vanno i nostri migliori auguri per una luminosa carriera. La tesi di laurea è stata discussa online, utilizzando i locali e la strumentazione del Comune di Orosei”, ha annunciato lo stesso Comune di Orosei su Fb,