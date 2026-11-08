Selargius, da questa mattina, attorno alle 12,30, si sono perse le tracce di Giovanni Fanti, noto Gianni. Si è allontanato dall’abitazione di vico Villafranca senza farvi ritorno, indossava un paio di jeans beige, una giacca azzurra e scarpe da ginnastica, si pensa possa essere disorientato e in difficoltà. L’appello del sindaco Concu: “Vi chiediamo la massima condivisione, e di segnalare eventuali avvistamenti alle forze dell’ordine così da poter aiutare il figlio con le ricerche e tutti i familiari che vivono ore di comprensibile angoscia”.