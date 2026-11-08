Cagliari, scippata in via Manno da due uomini che le hanno portato via il cellulare dalla tasca della giacca: dopo il furto si sono dileguati scappando via per le scalette Monache Capuccine. L’appello al Comune: “Illuminate meglio quelle scale”. Il telefono è stato restituito al marito della donna derubata, un imprenditore locale, che racconta pubblicamente l’accaduto: “Ieri sera (sabato) alle 20 circa mia moglie è stata scippata in questo punto di via Manno a Cagliari, le hanno preso il cellulare dalla tasca della giacca e sono scappati salendo in queste scale.

Si è accorta subito e io insieme ad un amico ho inseguito i due “personaggi” che ci ha indicato, ma li abbiamo persi di vista perché si sono mescolati con i tanti ragazzi che si trovavano nella parte alta.

Siamo rimasti lì cercando di sapere da questi ultimi se avessero visto qualcosa e dove fossero andate le persone che stavamo cercando, e mentre stavamo parlando si è avvicinato un ragazzo straniero col cellulare in mano e ce lo ha restituito, dicendo di averlo chiesto ai due che lo avevano preso”.

Tutto è finito bene, insomma, “il ragazzo è stato ringraziato, il telefono è stato recuperato e sono stati evitati molti disagi alla sua proprietaria.

Tutti noi abbiamo imparato che anche al centro di Cagliari non bisogna fidarsi delle persone che passano.

Al Comune di Cagliari suggerirei di illuminare bene quelle scale”.

Il ragazzo che dato il telefono all’uomo ha riferito “di aver convinto” i ladri a restituire l’oggetto “rimproverandoli” per gesto commesso.