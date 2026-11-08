È mancato all’affetto dei suoi cari
Yonghe Wang
Ne danno il triste annuncio la moglie Linhong, i figli Wang Yong, Wang Ting Ting e i nipoti Leonardo, Emily, Eva, Matteo, Jacopo.
Un ringraziamento particolare al personale della RSA Sereni Orizionti per le amorevoli cure.
I funerali avranno luogo martedì 10 novembre alle ore 12:00 nella Sala Del Commiato Cimitero San Michele.
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