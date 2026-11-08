Una vita dedicata alla chiesa ma soprattutto al prossimo. Si è spento all’età di 83 anni don Gianpaolo Spada, sacerdote della diocesi di Ales-Terralba e parroco emerito della parrocchia della Beata Vergine di Lourdes dal 2002.

“Oggi, domenica 8 novembre, Dio ha chiamato a sé don Gianpaolo Spada, che ha svolto il suo ministero sacerdotale nella nostra Chiesa diocesana per 59 anni”, il messaggio del Vicario generale Monsignor Elvio Tuveri della Diocesi di Ales- Terralba.

“Il vescovo Roberto, tutto il presbiterio diocesano e quanti hanno avuto la gioia di conoscerlo e di condividere con lui esperienze di fede ringraziano il Signore per il dono di questo fratello sacerdote e lo affidano alla Sua infinita misericordia.”

Un sacerdozio lunghissimo iniziato nel 1967 a Tuili per poi passare in altre realtà campidanesi fino alla nomina come parroco della Beata Vergine di Lourdes di Gonnosfanadiga nel 2002.

L’ultimo saluto a Don Spada sarà celebrato domani, Lunedì 09 novembre alle ore 15:00 nella Chiesa Beata Vergine di Lourdes a Gonnosfanadiga.