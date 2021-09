Scuolabus a Cagliari, il Comune: “Il servizio partirà entro la prossima settimana”

“Il Servizio Scuolabus verrà regolarmente garantito come tutti gli anni agli studenti che frequentano le scuole cittadine e partirà entro la prossima settimana, quindi in anticipo rispetto a tutti gli altri anni scolastici passati”. E’ la replica del Comune al capogruppo Pd in consigli comunale Fabrizio Marcello che con un post nel proprio profilo Facebook aveva denunciato che “è la prima volta nella storia del comune di Cagliari, che il primo cittadino non garantisce lo scuolabus agli studenti cagliaritani il primo giorno di scuola” e chiedeva la data di partenza del servizio.

Alunni a bordo la settimana prossima dunque, annunciano gli uffici. “Si da inoltre atto che le domande, non solo sono state tutte evase ma anzi il Servizio Pubblica Istruzione ha aperto un nuovo avviso per i genitori in ritardo nell’iscrizione al Servizio Scuolabus per i propri figli”.