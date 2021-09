Tutto in pochi minuti. Ha parcheggiato il suo Liberty 150 della Piaggio sotto casa, è salito per prendere dei documenti e, quando è sceso, del motorino non c’era più traccia. Qualcuno, in pieno giorno, ieri, gliel’ha rubato. Mario Pilotto, 30 anni, palestinese in città da nove anni e titolare di un market nel rione cagliaritano della Marina, non ha potuto fare altro che arrivare sino alla questura per sporgere denuncia per furto: “Lì ho atteso due ore prima che mi ricevessero. Il motorino mi serve per andare a lavorare, l’ho comprato di seconda mano pagandolo cinquecento euro”. Qualche sospetto? “No, è successo tutto in pochi minuti in via Santa Maria Chiara”.

“La targa è AW15433, chiunque abbia notizie mi chiami in qualunque momento al +393270792847”.