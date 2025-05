Grave incidente questa mattina a Bari Sardo, che ha visto coinvolto un centauro 57enne, trasportato in gravi condizioni con l’elisoccorso al Brotzu di Cagliari. Stando a una prima ricostruzione, il sinistro ha coinvolto la moto e un’auto, ma la dinamica non è ancora chiara. È ricoverato in prognosi riservata.

Altro grave incidente è accaduto invece ad Arzachena, attorno alle 9 e 50. Anche in questo caso nel sinistro sono state coinvolte una vettura e una moto. Ad avere la peggio un motociclista di 53 anni, trasportato all’ospedale di Sassari in serie condizioni. Anche in questo caso le forze dell’ordine si stanno occupando della ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

Due incidenti avvenuti a poche ore di distanza dalla tragedia che ha coinvolto il vicesindaco di Nuxis Dario Melis, morto ieri mattina sulla 293 a soli 41 anni.