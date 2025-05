Una piazza San Pietro nuovamente in festa per la Messa di insediamento di Papa Leone XIV. Oltre 150 delegazioni presenti per l’evento, fra cui ovviamente la nostra premier Giorgia Meloni.

“Sono stato scelto senza alcun merito e, con timore e tremore, vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia, camminando con voi sulla via dell’amore di Dio, che ci vuole tutti uniti in un’unica famiglia”, ha detto il Santo Padre.

Prevost ha citato anche il Rerum Novarum del suo predecessore: “La carità di Dio che ci rende fratelli tra di noi è il cuore del Vangelo e, con il mio predecessore Leone XIII, oggi possiamo chiederci: se questo criterio ‘prevalesse nel mondo, non cesserebbe subito ogni dissidio e non tornerebbe forse la pace? Con la luce e la forza dello Spirito Santo, costruiamo una Chiesa fondata sull’amore di Dio e segno di unità, una Chiesa missionaria, che apre le braccia al mondo, che annuncia la Parola, che si lascia inquietare dalla storia, e che diventa lievito di concordia per l’umanità“, ha aggiunto il Pontefice. “Insieme, come unico popolo, come fratelli tutti, camminiamo incontro a Dio e amiamoci a vicenda tra di noi”

“Fratelli, sorelle, questa è l’ora dell’amore!”, ha esclamato il Pontefice per concludere l’omelia. “La Chiesa apra le braccia al mondo, sia lievito di concordia per l’umanità”.