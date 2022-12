Sconfigge il tumore e torna in ospedale in sella al suo cavallo: la grinta di Annalisa Sanna

Ha cavalcato da casa sua sino al Santissima Annunziata, scortata da Babbo Natale, per testimoniare che da un carcinoma si può guarire e che il cancro può essere sconfitto. Annalisa Sanna, sassarese, ha vinto la sua battaglia cinque anni fa e ha voluto omaggiare, in sella alla sua cavalla Macrusa, i medici del reparto di Oncologia e, in parallelo, dare un messaggio di speranza a tutte le pazienti che si apprestano a trascorrere le feste in reparto. L’evento speciale è stato organizzato insieme all’associazione ippica Il Monello e alla onlus Mariangela Pinna

“Venerdì 23 dicembre Babbo Natale a cavallo per l’Oncologia. La passione per il cavallo e la gratitudine al reparto di Oncologia di Annalisa Sanna, paziente dal 2017 ritornata alla normalità della sua vita, riprendendo anche a cavalcare la sua Macrusa, vuole condividere la sua felicità con tutti coloro che oggi stanno lottando contro il tumore”, spiegano dalla stessa onlus. “Insieme alla sua scuola di equitazione, con Babbo Natale e due elfi e i loro cavalli, è arrivata all’ingresso dell’ospedale Civile per donare un piccolo panettone a tutti i pazienti”.