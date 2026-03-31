Scompare da Maracalagonis e viene ritrovato 4 anni dopo a Villasimius: storia a lieto fine per un cagnolone che, grazie a una donna che gli dava da mangiare, è stato visitato dal veterinario che ha letto il microchip.

A raccontare l’accaduto sono proprio i protagonisti sui social: “Una bella storia che finisce bene! Da 6 mesi Isabelle dava a mangiare a questo cane randagio a Villasimius. L’ha battezzato “Tartufo”, ieri Isabelle, con l’aiuto del nostro formidabile veterinario Giuseppe Frau, hanno potuto prenderlo e cominciare a curarlo e hanno scoperto che portava un microchip. Hanno chiamato i proprietari di Maracalagonis che cercavano il loro “Pedro” da … 4 anni!!!! Oggi c’era tanta emozione quando l’hanno finalmente ritrovato grazie a Isabelle”.

Isabelle: “Ci sono voluti diversi mesi prima che riuscissi ad avvicinarmi a lui, accarezzarlo e portarlo con me dal veterinario. Sono contentissima oggi, Tartufo Pedro ha ritrovato la sua famiglia”.