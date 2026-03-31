Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo avviso di richiamo alimentare che riguarda un lotto di tonno prodotto in Sardegna. L’allerta è stata diffusa a scopo precauzionale per tutelare la salute dei consumatori.

Il prodotto interessato

Il richiamo riguarda un filone di tonno pinne gialle decongelato, senza pelle e confezionato sottovuoto. Il prodotto è stato realizzato dalla Coromeu Srl, con sede ad Alghero.

Il lotto coinvolto è:

20261008339

Il tonno viene venduto sfuso, quindi potrebbe non essere immediatamente riconoscibile tramite confezione standard.

Perché è stato richiamato

Alla base del provvedimento c’è la presenza di livelli di istamina superiori ai limiti consentiti dalla legge. L’istamina è una sostanza che può svilupparsi nel pesce mal conservato e che, se ingerita in quantità elevate, può provocare sintomi di intossicazione alimentare.

I rischi per la salute

L’assunzione di prodotti contaminati da istamina può causare disturbi anche rapidi, tra cui: arrossamenti della pelle; mal di testa; nausea e vomito; palpitazioni; reazioni simili ad allergie.

In alcuni casi, i sintomi possono comparire già pochi minuti dopo il consumo.

Chiunque abbia acquistato il prodotto appartenente al lotto segnalato è invitato a non consumarlo e restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Il rimborso o la sostituzione sono generalmente garantiti anche senza scontrino, proprio per motivi di sicurezza alimentare.

Controlli e sicurezza

Il sistema di allerta rapido gestito dal Ministero della Salute consente di intervenire tempestivamente in caso di prodotti non conformi, riducendo i rischi per la popolazione.

Si tratta di un richiamo a scopo precauzionale: seguire le indicazioni è fondamentale per evitare possibili conseguenze sulla salute.