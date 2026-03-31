Odissea per un numeroso gruppo di sardi che si sarebbe dovuto imbarcare a Civitavecchia: la Grimaldi, causa maltempo, non parte, la Tirrenia invece si. “Siamo in viaggio per raggiungere Livorno, abbiamo trovato posto e partiremo alle 22”: l’odissea di una famiglia di Quartu Sant’Elena.

Mare mosso e forte vento hanno costretto il comandante della nave a prendere la decisione di non partire: sino a qualche ora fa i viaggiatori non sapevano se alloggiare in albergo oppure cercare un altro modo per rientrare a casa. Una parte di loro è riuscita a comprare il biglietto con la Tirrenia, gli altri, invece, dopo qualche ora di incertezza, sono partiti verso Livorno per imbarcarsi per Olbia. “Un fine vacanza movimentato, domani chiederò il rimborso anche per 600 chilometri percorsi in macchina, con i costi attuali del carburante è una spesa non indifferente, siamo molto stressati e, una volta a Olbia, dobbiamo rientrare a Quartu Sant’Elena”.