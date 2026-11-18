Sciopero generale di venerdì 20 novembre, possibili disservizi nella raccolta dei rifiuti

Per lo sciopero generale nazionale in programma venerdì 20 novembre, che interessa anche i lavoratori del settore di igiene ambientale, il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade potrebbero subire un’interruzione durante l’intera giornata, tanto negli orari diurni quanto in quelli notturni.

Non assicurate le aperture degli ecocentri in viale Sant’Elia e via San Paolo e delle isole ecologiche di piazza Puglia e via Pisano. Anche il Centro Informazioni in viale Ciusa 133 potrebbe non garantire i servizi all’utenza sia in presenza che telefonici o via mail, così come il Centro del Riuso in via Contivecchi.

Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 146/1990 e dall’accordo nazionale di settore del 1 marzo 2001, come la raccolta e il trasporto dei rifiuti dalle scuole, dagli ospedali e dalle case di cura, dalle caserme e dai mercati.

Sarà cura del gestore del servizio arrecare il minor disagio possibile, ma l’Amministrazione invita cittadine e cittadini alla massima collaborazione: i rifiuti potranno essere esposti secondo il consueto calendario di raccolta, con la cura di riportarli all’interno della propria utenza qualora gli stessi non dovessero essere ritirati.

Le attività riprenderanno regolarmente già dalle prime ore di sabato 21 novembre.