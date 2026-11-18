CULTURA NEL PIATTO

COSCETTE DI POLLO IN TEGAME CON VERDURE E VINO BIANCO

Ci sono piatti per cui vale la pena portare il tegame direttamente in tavola. Queste coscette di pollo, appena infarinate e rosolate, cuociono piano con carote, zucchine e pomodorini. Il vino bianco raccoglie il sapore della rosolatura e, a fine cottura, il fondo si restringe in un sughetto da raccogliere con il pane.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

4 coscette di pollo

½ bicchiere di vino bianco

50 g di pomodorini

2 carote medio-grandi

2 zucchine piccole

½ cipolla piccola

½ costa piccola di sedano

Farina q.b. per infarinare

Un pezzetto di dado vegetale

20 g di olio extravergine d’oliva

5 g di burro

Salvia o rosmarino

Sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE

Tritate la cipolla e il sedano. Tagliate le carote a rondelle sottili, di circa mezzo centimetro, e le zucchine a rondelle un po’ più spesse. Dividete i pomodorini in quarti.

Scaldate l’olio e il burro in un tegame. Abbassate la fiamma e fate appassire la cipolla e il sedano. Nel frattempo infarinate leggermente le coscette, scuotendo via la farina in eccesso. Unite il pollo al soffritto, alzate un po’ la fiamma e fatelo dorare su tutti i lati.

Aggiungete i pomodorini e lasciateli insaporire per 2–3 minuti. Versate il vino bianco e fatelo sfumare a tegame scoperto. Unite le carote, il dado sbriciolato, il pepe e la salvia o il rosmarino.

Coprite e cuocete a fuoco dolce. Dopo 5 minuti aggiungete le zucchine, assaggiate il fondo e regolate di sale. Proseguite a tegame coperto per circa 20 minuti, o finché il pollo è ben cotto anche vicino all’osso. Se il fondo si asciuga troppo, aggiungete poca acqua alla volta.

Togliete il coperchio e lasciate restringere il fondo per qualche minuto, se serve. Servite le coscette calde con le verdure a fianco e qualche cucchiaio del loro sughetto.

VALORI NUTRIZIONALI STIMATI PER 180 G DI PIATTO COTTO, OSSO ESCLUSO

Energia — circa 255 kcal

Proteine — circa 20 g

Carboidrati — circa 8 g, di cui zuccheri circa 3 g

Grassi — circa 14 g, di cui saturi circa 4 g e insaturi circa 9 g

Fibre — circa 2 g

Colesterolo — circa 105 mg

Sale — variabile secondo il dado e il sale aggiunto.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma

Saggista