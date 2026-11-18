CULTURA NEL PIATTO
COSCETTE DI POLLO IN TEGAME CON VERDURE E VINO BIANCO
Ci sono piatti per cui vale la pena portare il tegame direttamente in tavola. Queste coscette di pollo, appena infarinate e rosolate, cuociono piano con carote, zucchine e pomodorini. Il vino bianco raccoglie il sapore della rosolatura e, a fine cottura, il fondo si restringe in un sughetto da raccogliere con il pane.
INGREDIENTI PER 4 PERSONE
- 4 coscette di pollo
- ½ bicchiere di vino bianco
- 50 g di pomodorini
- 2 carote medio-grandi
- 2 zucchine piccole
- ½ cipolla piccola
- ½ costa piccola di sedano
- Farina q.b. per infarinare
- Un pezzetto di dado vegetale
- 20 g di olio extravergine d’oliva
- 5 g di burro
- Salvia o rosmarino
- Sale e pepe q.b.
PREPARAZIONE
- Tritate la cipolla e il sedano. Tagliate le carote a rondelle sottili, di circa mezzo centimetro, e le zucchine a rondelle un po’ più spesse. Dividete i pomodorini in quarti.
- Scaldate l’olio e il burro in un tegame. Abbassate la fiamma e fate appassire la cipolla e il sedano. Nel frattempo infarinate leggermente le coscette, scuotendo via la farina in eccesso. Unite il pollo al soffritto, alzate un po’ la fiamma e fatelo dorare su tutti i lati.
- Aggiungete i pomodorini e lasciateli insaporire per 2–3 minuti. Versate il vino bianco e fatelo sfumare a tegame scoperto. Unite le carote, il dado sbriciolato, il pepe e la salvia o il rosmarino.
- Coprite e cuocete a fuoco dolce. Dopo 5 minuti aggiungete le zucchine, assaggiate il fondo e regolate di sale. Proseguite a tegame coperto per circa 20 minuti, o finché il pollo è ben cotto anche vicino all’osso. Se il fondo si asciuga troppo, aggiungete poca acqua alla volta.
- Togliete il coperchio e lasciate restringere il fondo per qualche minuto, se serve. Servite le coscette calde con le verdure a fianco e qualche cucchiaio del loro sughetto.
VALORI NUTRIZIONALI STIMATI PER 180 G DI PIATTO COTTO, OSSO ESCLUSO
Energia — circa 255 kcal
Proteine — circa 20 g
Carboidrati — circa 8 g, di cui zuccheri circa 3 g
Grassi — circa 14 g, di cui saturi circa 4 g e insaturi circa 9 g
Fibre — circa 2 g
Colesterolo — circa 105 mg
Sale — variabile secondo il dado e il sale aggiunto.
A cura di Raffaella Aschieri
Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma
Saggista