Schianto tra due auto sulla Ss 131 a Sardara, ci sono feriti: traffico in tilt

Ennesimo incidente sulla Ss 131 al chilometro 56, all’altezza di Sardara. Due automobili si sono scontrate, una ha riportato danni ingenti. Feriti entrambi i guidatori: sono stati soccorsi dai medici dalle ambulanze del 118 arrivate sul posto. Le loro condizioni non sarebbero comunque gravi. In azione anche la polizia Stradale, impegnata sia a compiere tutti i rilievi del caso per capire le esatte cause dello schianto sia per regolare il traffico, andato in tilt.