I posti messi a concorso erano 94. Soltanto a ridosso delle prove di idoneità, la ASL 8 di Cagliari ha pubblicato una rettifica dell’Avviso Pubblico che ha ridotto i posti a 74.

L’Associazione Emera chiede anche all’Assessorato del Lavoro chiarimenti riguardo la “situazione che desta crescente preoccupazione”.

​”Da quanto è dato conoscere, la graduatoria non sembrerebbe essere oggetto di un adeguato scorrimento, senza che siano state fornite informazioni chiare sulle motivazioni di tale scelta. Questa circostanza appare difficilmente comprensibile, soprattutto alla luce della cronica e ben documentata carenza di personale OSS nelle strutture ospedaliere e nei servizi territoriali del Servizio Sanitario Regionale, una criticità più volte rappresentata dalle aziende sanitarie e ampiamente nota all’opinione pubblica.

​Si rileva inoltre che, per quanto risulta agli idonei e all’Associazione, la ASL n. 8 di Cagliari non starebbe procedendo alle chiamate dalla graduatoria, circostanza che contribuisce ad accrescere le preoccupazioni degli operatori e rende ancora più necessario un chiarimento ufficiale sulle modalità di attuazione della misura e sulle eventuali criticità che ne stanno rallentando l’applicazione” spiega la presidente Francesca Congiu.

​”A tal proposito, questa Associazione intende evidenziare una grave anomalia procedurale che ha fortemente penalizzato i lavoratori interessati, in quanto al momento della pubblicazione del bando e della conseguente partecipazione dei candidati , i posti messi a concorso erano 94. Soltanto in data 18/03/2025, a ridosso delle prove di idoneità, la ASL 8 di Cagliari ha pubblicato una rettifica dell’Avviso Pubblico che ha ridotto i posti a 74, a seguito di una rimodulazione richiesta dalla stessa ASL e recepita dall’Assessorato al Lavoro con nota n. 17870 del 17/03/2025.

​I partecipanti hanno aderito alla selezione facendo legittimo affidamento su un numero maggiore di posizioni utili, il che garantiva loro superiori e concrete possibilità di inserimento lavorativo. Tale improvvisa e tardiva contrazione dei posti non solo ha alterato le condizioni di partenza del bando, ma ha di fatto configurato un danno evidente per i candidati, che hanno visto ingiustamente ridotte le proprie chance occupazionali dopo aver già investito tempo e aspettative nella procedura.

​I Cantieri Occupazionali Sperimentali sono stati istituiti e finanziati dalla Regione Sardegna proprio per rispondere a questa emergenza, favorendo l’inserimento lavorativo di personale già qualificato e immediatamente impiegabile. Per tale ragione, il mancato o limitato utilizzo della graduatoria già pesantemente decurtata rischia di compromettere gli obiettivi della misura e di non valorizzare pienamente le risorse economiche che la Regione ha destinato a questo importante intervento”.

​viene chiesto di conoscere

​”le motivazioni che stanno determinando il mancato o parziale scorrimento della graduatoria; le ragioni per cui, allo stato attuale, la ASL n. 8 di Cagliari non risulterebbe aver proseguito nello scorrimento delle chiamate della graduatoria dei Cantieri Occupazionali Sperimentali per OSS;

​le precise motivazioni organizzative e di bilancio che hanno spinto la ASL 8 a richiedere la rimodulazione al ribasso dei posti (da 94 a 74), e se sia previsto un ripristino dei contingenti iniziali tramite scorrimento, per sanare il danno da aspettativa subito dai lavoratori; il numero delle assunzioni già effettuate e quelle eventualmente ancora programmate;.le tempistiche previste per il completamento delle procedure di assunzione;

​se vi siano ostacoli amministrativi o organizzativi che impediscono il pieno utilizzo delle risorse già stanziate.

​L’Associazione EMERA auspica che venga garantita la massima trasparenza sull’attuazione della misura e che si proceda con tempestività allo scorrimento della graduatoria, nell’interesse sia degli operatori risultati idonei sia del sistema sanitario regionale, che continua a registrare una significativa carenza di personale socio-sanitario”.