Il Comune di Pula, attraverso gli Assessorati alle Politiche Sociali e Giovanili, lancia un progetto strategico nato per restituire alle nuove generazioni un ruolo centrale nella vita sociale e culturale della cittadina. Il nome della rassegna omaggia le storiche manifestazioni estive pulesi, proiettandole nel futuro.

Il programma nasce dal basso: un sondaggio tra i giovanissimi ha guidato la scelta dei generi musicali, portando al coinvolgimento di talenti locali ed extra-comunali. Dai cinque promettenti giovani pulesi della band “I Sentimento” la rete si è estesa ad altre eccellenze emergenti della Città Metropolitana di Cagliari e del Medio Campidano.

La rassegna, in programma il 21, 28 luglio e il 6 agosto, si articolerà in tre grandi serate di musica dal vivo che animeranno piazza del Popolo e il Corso Vittorio Emanuele.