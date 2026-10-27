Si è avvalso della facoltà di non rispondere Youssef Siher, il ricercatore e giornalista ideatore della pagine social dedicate al Movimento 17 ottobre. Il 30enne, fermato per istigazione per delinquere aggravata dalla finalità del terrorismo, è stato interrogato dal Gip Tiziana Landoni.

‘Lui non ha tenuto nessuna condotta istigatoria nelle violenze. Per noi sono cose che non costituiscono reato e per noi l’aggravante del terrorismo non sussiste”, affermano gli avvocati Benedetto Ciccarone e Yasmina Abu Sharar.

”Non siamo sorpresi in termini assoluti del fermo, considerata l’aria politica che tira. Nel caso specifico lui non ha commesso nulla, è sicuramente sorpreso che gli siano tutti contestati questi reati”, spiegano i legali del giovane, che hanno già chiesto la scarcerazione per il loro assistito.