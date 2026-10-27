La procura di Roma ha condannato all’ergastolo Mark Samson per il femminicidio di Ilaria Sula, uccisa a coltellate in casa e poi chiusa in una valigia e abbandonata in un dirupo a Roma.

Samson era accusato di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione, dei futili motivi e della relazione affettiva con la vittima e l’occultamento di cadavere.

“E’ stata fatta giustizia – le parole del padre della 22enne- Ma il vero ergastolo è quello che dobbiamo subire noi. Lui ancora respira, mia figlia non respira più. E’ un momento importante per la giustizia, io ho sempre avuto fiducia nella giustizia e non sono stato abbandonato”.

Gli fa eco la madre: ”Bisogna rispettare le ragazze, bisogna dare loro amore, non violenza. Penso che adesso mia figlia merita di stare lassù in pace”.