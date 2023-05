Sassari, sabato al Ceas BeHappyBeeApi

In occasione della settima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023, la più grande manifestazione italiana sulla sostenibilità promossa dall’AsviS, sabato 13 maggio, dalle 15:30 alle 19:30, il Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari, organizza un incontro dedicato alle api, domestiche e selvatiche, e a tutto il resto degli insetti pronubi, che svolgono in natura un importante servizio di regolazione dell’ecosistema e conservazione della biodiversità. «Senza api non c’è vita! Volando di fiore in fiore, svolgono un indispensabile ruolo nella impollinazione dei fiori e conseguente produzione dei frutti; le api inoltre, grazie al nettare prodotto dai fiori, che viene poi trasformato, combinato con altre sostanze, disidratato immagazinato e lasciato maturare nelle celle dei favi, producono il miele, la pappa reale e altri prodotti come la cera d’api e la propoli» speigano gli organizzatori.

Nei locali del Ceas Lago Baratz, in via dei Fenicotteri 25, alcuni apicoltori del territorio racconteranno il loro lavoro e impegno nella salvaguardia di questi preziosi insetti. La prima parte dell’incontro sarà dedicata alla biologia delle api, allo studio del comportamento, analisi delle abitudini e valutazione delle minacce alla loro sopravvivenza. Successivamente si svolgeranno alcune semplici attività a carattere laboratoriale durante le quale tutti i partecipanti si potranno cimentare in esperienze sensoriali e manuali.

L’evento è aperto a tutti ed è offerto gratuitamente all’interno delle azioni di sensibilizzazione ed educazione all’ambiente e alla sostenibilità che il Ceas Lago Baratz porta avanti da decenni. Per informazioni è possibile contattare gli operatori del Ceas al numero tel 079/533097 e alla mail [email protected]