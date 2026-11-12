Macellazione clandestina a Gergei, dopo il ritrovamento di nove capi ovini appena macellati, chiusi all’interno di buste di nylon nel bagagliaio di un veicolo e l’intervento dei carabinieri che hanno denunciato due persone. Interviene il sindaco Zedda: “Siamo una comunità che è cresciuta, si è formata e ha costruito la propria identità proprio grazie al lavoro della terra e dei nostri pastori”.

Dura presa di posizione dopo l’attaco social contro chi avrebbe commesso la macellazione clandestina, Rossano Zedda commenta l’accaduto: “Leggo tanti commenti, spesso di persone indignate e scioccate per quanto sarebbe accaduto.

Vorrei fare una considerazione, prima di esprimere giudizi, sarebbe opportuno conoscere fino in fondo i fatti. Ad oggi, nessuno, nemmeno io nella veste di Sindaco, conosce nel dettaglio la vicenda e le circostanze in cui si sarebbe verificata. C’è però una cosa che vorrei ricordare a tutti.

Gergei è un paese profondamente agropastorale. L’allevamento, soprattutto quello ovino, e l’agricoltura hanno rappresentato per generazioni la principale fonte di sostentamento di tante famiglie. Siamo una comunità che è cresciuta, si è formata e ha costruito la propria identità proprio grazie al lavoro della terra e dei nostri pastori.

Lo dico anche per una ragione personale, mio nonno era un pastore e, con il suo lavoro e i suoi sacrifici, ha sfamato una famiglia numerosa. Conosco il valore di quel mondo, almeno attraverso la sua storia, e so quanto lavoro, rinunce e dignità ci siano dietro quel mestiere.

Non possiamo dimenticare le nostre origini, le nostre usanze e le nostre tradizioni. È evidente che oggi esistono normative precise, rigorose e necessarie, alle quali tutti devono attenersi. Ed è altrettanto vero che tanti allevatori stanno compiendo, passo dopo passo, uno sforzo importante per adeguarsi a un sistema di regole, procedure e adempimenti burocratici sempre più complesso. Ma proviamo anche a comprendere la realtà di chi, ogni giorno, si alza all’alba, lavora in campagna, si prende cura degli animali e porta avanti un mestiere antico, fatto di sacrifici e responsabilità.

Questo non significa giustificare eventuali irregolarità, né tantomeno mettere in discussione il rispetto delle regole. Significa semplicemente non confondere una vicenda ancora tutta da chiarire con il valore di un’intera categoria e di una comunità. Forse, in questa società sempre più dominata dai computer, dalle procedure e dalla burocrazia, i nostri pastori sono rimasti tra le persone più genuine, sane, laboriose e limpide della nostra Sardegna. Non dimentichiamoci mai da dove veniamo. Perché le nostre radici non sono un motivo di cui vergognarsi, ma un patrimonio da custodire e tramandare”.