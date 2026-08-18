In Sardegna tutti i minori avranno il certificato medico sportivo gratuito: sport più accessibile a tutti, taglio dei costi per le famiglie che non dovranno più pagare la visita medica per far praticare la disciplina preferita, sia agonistica che per quella non agonistica.
Gianluca Mandas: “Completiamo così il percorso già avviato e rendiamo lo sport più accessibile a tutti, eliminando un costo per le famiglie”.
Una iniziativa fortemente voluta per incentivare i giovanissimi a fare sport: qualsiasi disciplina stimola, aiuta e favorisce la crescita dei giovanissimi anche dal punto di vista sociale.
“Un risultato che mi rende particolarmente orgoglioso: il provvedimento nasce da una mia proposta, frutto del lavoro che porto avanti sulle politiche sportive” spiega il consigliere Mandas. “Perché lo sport deve essere un’opportunità per tutti, fin da giovani”.