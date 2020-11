Sardegna, tragica fine per una 83enne: apre il frigo di casa e muore folgorata

Tragedia domestica in un’abitazione di Terralba. Una donna di 83 anni è morta, folgorata da una scarica elettrica partita all’improvviso dal suo frigorifero. L’anziana ha aperto il portellone del frigo e la scarica, purtroppo, non le ha lasciato scampo. I soccorritori del 118, al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione cittadina: il dramma è stato considerato un incidente domestico anche dall’autorità giudiziaria. La salma è stata restituita ai familiari.