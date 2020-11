Cagliari, due nordafricani accoltellati a Is Mirrionis: sono in gravissime condizioni

Sangue nel rione cagliaritano di Is Mirironis. Due stranieri, nordafricani, sono stati accoltellati in via Abruzzi. Sul posto sono piombate le ambulanze e tre auto della squadra volante della polizia, agli ordini del dirigente Massimo Imbimbo, insieme ai colleghi della Scientifica. Le condizioni dei due uomini sono gravi: codici rossi per entrambi. Uno è stato trasportato al Brotzu, l’altro al Policlinico. Le indagini della polizia per rintracciare l’aggressore (ma potrebbe essere più di uno) sono già serrate.