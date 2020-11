Sardegna, Solinas proclama lo stato di emergenza dopo l’alluvione e il dramma di Bitti che ha fatto registrare tre vittime. Il governatore sardo, in una giunta straordinaria, ha fatto scattare un piano per le operazioni di soccorso nelle zone più colpite nel sabato nero del maltempo nella nostra Isola.

La Regione, prosegue il Presidente, è al fianco delle comunità colpite, in particolare quella di Bitti, e si adopererà con ogni mezzo per la ripresa delle normali attività. In serata, prosegue il Presidente, ho convocato una riunione straordinaria della Giunta Regionale per proclamare lo stato di calamità naturale. La Giunta presenterà in aula, lunedì, un emendamento all’assestamento di bilancio per destinare i primi fondi a sostegno delle attività danneggiate, per le quali saranno avviati gli accertamenti. Il Presidente Solinas, a nome dei sardi, ha ringraziato i numerosi rappresentanti delle istituzioni che in queste ore hanno manifestato la loro solidarietà e vicinanza alla Sardegna.