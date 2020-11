Cagliari, una studentessa racconta: “A Villa Laura crolla il cornicione nel nubifragio: un tesoro abbandonato”. Valeria Pisano ha filmato in diretta il crollo del cornicione della storica e bellissima Villa Laura a Tuvixeddu, nel VIDEO si sente lo schianto e si vede la parete che crolla giù, in quello che è uno dei tesori della storia di Cagliari. “All’inizio avevo confuso il rumore con un tuono- racconta la studentessa cagliaritana- dal mio appartamento di Sant’Avendrace stavo riprendendo la pioggia che cadeva fortissima. Poi rivedendo queste immagini mi sono resa conto di quel che era accaduto realmente: il cornicione di Villa Laura è crollato a causa della pioggia. Purtroppo la villa versa in uno stato di abbandono nonostante sia un patrimonio culturale della città”. Numerosi erano stati gli appelli, anche negli anni scorsi, per il restauro di un vero e proprio gioiello al quale tanti cagliaritani sono affezionati.