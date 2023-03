Sardegna, nuova piattaforma turistica: “Avremo i dati in tempo reale e combatteremo l’abusivismo”

“Dopo dieci anni di esercizio, la procedura Sired viene completamente rinnovata e da lunedì 3 aprile tutti gli operatori delle strutture ricettive utilizzeranno una nuova versione: ‘Ross 1000’, molto più intuitiva e semplice da usare. Contribuirà a facilitare il conferimento dei dati sui flussi turistici da parte degli operatori delle strutture ricettive, utilizzando un’unica piattaforma per la trasmissione alla Regione dei dati con finalità statistiche, richiesti anche dall’Istat, e l’invio alla Questura dei dati personali degli ospiti per le finalità di pubblica sicurezza”. Lo ha spiegato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante la presentazione del nuovo sistema informatico di raccolta ed elaborazione dei dati turistici.

“La Regione compie un importante passo avanti verso una sempre più efficiente semplificazione amministrativa – ha aggiunto l’assessore Chessa – Grazie al dialogo tra diverse strutture informatiche e tra le rispettive banche dati, gli oltre 23.000 operatori isolani dovranno fornire una sola volta i dati degli ospiti alle varie pubbliche amministrazioni. Il Sired versione ‘Ross 1000’ è già integrato con oltre 130 software Pms (Property management system). In questo modo i dati saranno sempre aggiornati e consentiranno analisi puntuali ed elaborazioni statistiche precise, garantiranno il monitoraggio costante dei flussi e nuovi servizi derivanti dall’analisi dei dati a supporto delle imprese del turismo”.

Tra i principali vantaggi della nuova piattaforma, che sarà continuamente implementata, l’invio in automatico dei dati alla Questura; l’acquisizione dei dati degli ospiti direttamente dai programmi che usano le strutture ricettive; l’Interfaccia moderna utilizzabile su qualunque dispositivo, anche mobile; la gestione di più strutture utilizzando uno stesso utente proprietario o gestore; la fornitura di statistiche alla struttura; il coinvolgimento dei Comuni che hanno adottato l’imposta di soggiorno.

”Per accompagnare questa novità, la struttura dell’Assessorato ha incontrato le associazioni di categoria e ha realizzato sette incontri, ai quali hanno partecipato circa mille operatori, ad Oristano, Sassari, Olbia, Nuoro, Tortolì, Cagliari e Sant’Antioco, illustrando e funzionalità e i vantaggi del nuovo sistema Sired. Un importante momento di confronto nonché l’occasione per un proficuo e costruttivo dialogo sulle esigenze del settore. ‘Ross 1000’ potrà essere utile anche nella lotta all’abusivismo che, oltre a rappresentare un’evidente concorrenza sleale nei confronti di chi rispetta le regole, falsa le statistiche sulle presenze, alterando i dati sulle potenzialità dei vari territori. Inoltre, l’Assessorato ha proposto una modifica alla legge regionale per l’estensione del codice identificativo IUN a tutte le tipologie di strutture, dando vita ad una banca dati regionale in simmetria con quella nazionale, sia per il pieno controllo dei flussi informativi sia per contrastare l’evasione fiscale e contributiva”, ha concluso l’Assessore del Turismo.