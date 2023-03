Rifiuti ed escrementi dei cani, raffica di multe a Elmas: “Grazie anche alle telecamere”

La comunità di Elmas ha sempre dimostrato grande attenzione all’ambiente e al decoro urbano. La stragrande maggioranza delle cittadine e dei cittadini si impegna ogni giorno per smaltire correttamente i rifiuti e per mantenere puliti gli spazi comuni. A fronte di questo, come in tutti i paesi, permangono delle sacche di inciviltà che l’amministrazione comunale ha il dovere di contrastare con ogni mezzo. I pochi masesi incivili, uniti a coloro che pur non risiedendo a Elmas pensano erroneamente di poter smaltire irregolarmente i propri rifiuti nel nostro territorio, devono sapere che il Comune ha predisposto numerose misure per arginare il fenomeno. Naturalmente la criticità maggiore sono i rifiuti abbandonati nelle campagne e nelle zone periferiche del paese, non sempre facili da controllare. Ma anche i piccoli rifiuti gettati per strada, o le deiezioni dei nostri amici a quattro zampe che vengono lasciate nei marciapiedi e nelle aiuole del centro abitato anziché essere rimosse dai loro padroni. Tutti questi comportamenti danneggiano la maggioranza delle cittadine e dei cittadini.