Cagliari – Venerdì 9 maggio, alle ore 18.00, all’Hotel Regina Margherita, la Sardegna si dà appuntamento per una riflessione collettiva su uno dei temi più urgenti e strategici per il suo futuro: l’istruzione.

L’incontro, dal titolo “Istruzione, il futuro della Sardegna. Verso la nuova Legge regionale della Scuola”, vedrà riuniti rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali, accademici, esperti, docenti e studenti per un confronto aperto e concreto su come costruire un nuovo modello educativo capace di rispondere alle grandi sfide del presente e del futuro.

A promuovere e aprire i lavori saranno Marco Meloni, Senatore della Repubblica, e Piero Comandini, Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna. A introdurre e moderare il dibattito sarà Camilla Soru, Consigliera regionale e Presidente della Commissione Istruzione, promotrice dell’iniziativa e impegnata in prima linea per una scuola sarda più giusta, accessibile e di qualità.

Una fotografia preoccupante, quella che verrà discussa durante l’incontro: in Sardegna quasi uno studente su cinque abbandona la scuola prima del diploma. Le competenze di base, in particolare in matematica e italiano, segnano performance inferiori alla media nazionale. E il fenomeno della migrazione giovanile è in costante aumento: un giovane su cinque ha lasciato l’isola negli ultimi dieci anni per studiare altrove o per cercare altre opportunità.

In questo contesto, l’incontro del 9 maggio rappresenta una tappa cruciale verso la stesura di una nuova legge regionale sulla scuola, che parta dal territorio e metta al centro i bisogni delle persone, delle famiglie e delle comunità.

Tra gli ospiti attesi:

Irene Manzi, Deputata e responsabile Scuola del Partito Democratico

Francesco Mola, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari

Barbara Romano, ricercatrice senior della Fondazione Agnelli

Marco Pitzalis, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Cagliari

Silvano Tagliagambe, Professore emerito di Filosofia della Scienza all'Università di Sassari

, Professore emerito di Filosofia della Scienza all’Università di Sassari Christian Colandrea, vicepresidente della Consulta dei Giovani di Cagliari

In collegamento video interverrà anche la Presidente della Regione, Alessandra Todde, a testimonianza dell’impegno dell’intera Giunta regionale su un tema che tocca il cuore della comunità sarda.

Un momento di ascolto, confronto e proposta. Un’occasione per restituire alla scuola la centralità che merita e dare un segnale concreto a tutte le ragazze e i ragazzi che oggi si chiedono se valga la pena restare. Perché il futuro della Sardegna si costruisce in aula, banco dopo banco.

Qui trovate le informazioni dell’evento:

