Una scritta in Italiano e in inglese per ricordare le buone norme al fine di evitare che il luogo, come spesso accade, si trasformi in una discarica. Da mesi il cestino preposto per raccogliere cartacce e fazzoletti viene usato come bidone di immondizia non prodotta di certo in strada: “Secchi di tinta e simili vengono abbandonati per strada e in particolare accanto a questo contenitore. L’abbandono di rifiuti è un reato e può comportare sanzioni. Prima o poi si scoprirà di chi si tratta e verrà segnalato unitamente alle foto alle competenti autorità. Se rispetti la città dove vivi e ti ospita fai la raccolta differenziata. Si eviterà che questo spazio grazie anche ai gabbiani ogni fine settimana diventi una discarica rispettando il lavoro di chi tutte le mattine provvede alla pulizia dello spazio”. Semplici regole che se fossero adottate da tutti non ci sarebbe bisogno di ricordare, eppure la necessità è palese in quanto le segnalazioni del degrado che spesso affligge la città, in generale, fioccano giorno dopo giorno.