Il convoglio da 9 milioni di euro sulle rotaie da due anni in Sardegna non è stato risparmiato da chi vuole esprimere la sua arte attraverso scritte e pasticci con la bomboletta spray: ecco così che il vetro di un finestrino è inaccessibile per lo sguardo di chi vuole sconfinare nel paesaggio che scorre durante il percorso del treno da una stazione all’altra. Si cambia posto, allora, ma la situazione non va meglio: tendina arrotolata, inutilizzabile e disturbante poiché in parte è calata senza possibilità di essere collocata in giusta sede. “È un gran peccato che questi treni siano oggetto di atti di vandalismo, nemmeno le telecamere a bordo servono come deterrente per chi ha rispetto per niente”. Il convoglio in questione è il treno regionale 22069. Il “Blues è a tutti gli effetti un’importante evoluzione degli attuali treni diesel in servizio in Italia grazie alla tecnologia ibrida, con pantografo elettrico e batterie, che si traduce in prestazioni all’avanguardia” è la descrizione di FS.