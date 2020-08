“Sardegna, i migranti violano la quarantena e vagano per le città: governo traditore”

“Governo traditore: ha rinchiuso gli italiani per mesi ma ha spalancato le frontiere all’immigrazione illegale. Ora gli algerini girano indisturbati per le città in barba alla quarantena”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna, che annuncia la presentazione di una nuova interpellanza ai ministri Lamorgese e Di Maio. “Il fatto più grave – evidenzia Cappellacci- è che mentre almeno per la rotta dell’immigrazione clandestina che dalla Tunisia conduce al Sud Italia almeno si annunciano missioni e iniziative diplomatiche, Conte e compagni se ne infischiano della Sardegna e della rotta algerina, come se l’isola fosse al di fuori dai confini nazionali. Intanto le ridicole risposte del Viminale alla nostra precedente interrogazione sono smentite dai fatti, come confermato anche dai sindaci delle zone interessate: i migranti continuano a scappare dai centri di accoglienza e a vagare indisturbati per le vie dei comuni sardi. Se questo prima era un problema di sicurezza e di ordine pubblico, ora è anche una questione di salute per via dei casi già accertati di migranti positivi al COVID19. Il Governo che ha chiuso li italiani in casa per mesi, usando il pugno di ferro, è diventato invece permissivo con chi è arrivato illegalmente nel nostro Paese. Questa è una gravissima responsabilità di cui dovranno rispondere ai sardi e a tutta l’Italia. Il signor Di Maio – ha concluso Cappellacci- esca dai ‘selfie’ scattati sulle spiagge sarde e vada a dimettersi insieme alla sua collega Lamorgese”.