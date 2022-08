Sardegna, arriva il caldo a 45 gradi e nel weekend nuova fiammata da Cagliari a Olbia

Una forte ondata di caldo è ormai imminente, stavolta con una diminuzione del tasso di umidità nella parte centro-settentrionale della regione, e anche nelle coste occidentali. Soffierà il vento di scirocco, che traghetterà dall’Africa, direttamente dalle terre del deserto del Sahara, aria rovente estremamente calda. Ma la parte orientale della Sardegna e quella meridionale saranno interessate da un sensibile aumento del tasso di umidità, ma con una diminuzione della temperatura rispetto alla giornata odierna. Il caldo sarà opprimente.

L'evento atmosferico avrà una durata di circa 24 ore, sarà fulmineo, ma di eccezionale intensità in quanto si verificherà nel dopo Ferragosto, su un territorio che è surriscaldato da un'estate che ha registrato quasi perennemente temperature superiori alla media. In aggiunta a ciò, abbiamo la temperatura dei mari che è ormai ieri del tutto simile a quella dei Tropici. L'evoluzione meteo per fortuna stavolta ci aiuta, infatti se mercoledì sarà una giornata molto calda, giovedì soffieranno correnti nordoccidentali che abbasseranno la temperatura dove il giorno precedente c'è stata l'ondata di calore, ma trascineranno il gran caldo verso est sud est; pertanto, saranno investite città come Olbia e Cagliari da temperature probabilmente attorno a 40 °C.