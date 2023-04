Sardegna ancora protagonista a “Freedom-Oltre il confine”: Laconi cattura l’attenzione di milioni di spettatori

Nuova visita nella terra dei nuraghi per Roberto Giacobbo e la sua troupe che, questa volta, hanno catapultato la mente degli spettatori tra gli spettacoli che Laconi offre: dalle prime sculture che i nostri antenati ci hanno tramandato, si parla di opere di almeno 5 mila anni fa, alla natura fiabesca del parco Aymerich. A 90 chilometri da Cagliari si ci può immergere in un luogo incantato dove il tempo sembra essersi fermato. Una tappa, quella della Sardegna, che sembra essere diventata di routine per uno dei programmi di interesse storico e culturale più seguito in Italia.