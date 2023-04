Pula e Capoterra si preparano ad accogliere Sant’Efisio: strade colorate, convegni e feste in onore del Santo più amato

Manca poco oramai al grande evento religioso che impegna il popolo a sciogliere il voto accompagnando il martire da Cagliari a Nora. “Pula si prepara ad accogliere Sant’Efisio” comunica “Visit Pula”. I tempi della pandemia sono oramai lontani: indimenticabile il momento in cui, l’allora sindaca di Pula, Carla Medau pianse e pregò da sola innanzi al Santo a nome di tutti coloro che partecipano attivamente ogni anno alla processione: già l’anno scorso, con il virus messo ko, sono stati sfoggiati gli antichi splendori e quest’anno sarà, a tutti gli effetti, il ritorno alla normalità. Anzi, anche di più, considerato che a Capoterra si terrà una festa che prepara la cittadina, e non solo, al grande evento del primo maggio. Per la prima volta si celebrerà il Santo con un evento speciale durante il quale i cittadini potranno assistere anche alla benedizione della tracca che si celebra a “Su Loi”. “Solitamente questo importante rito veniva effettuato alla sola presenza delle istituzioni – ha comunicato il primo cittadino Garau a Casteddu Online – da quest’anno vogliamo che tutta la popolazione possa assistere e prendere parte all’evento”. Ecco il programma completo: Convegno “Aspettando Sant’Efisio” – Casa Melis 29 aprile alle ore 17, discussione confronto e condivisione dei progetti sui festeggiamenti di Sant’Efisio 2023.

Per le vie del Centro Storico Street band-spettacolo musicale itinerante offerto dalla TeknoService. Alle ore 21, concerto I KARMA a Su Loi.

Il 30, presso la chiesa intitolata al Santo a Su Loi, alle 19, Santa Messa in onore di Sant’Efisio e benedizione De Sa Traca realizzata dall’associazione comitato San Girolamo – San Antonio.

Alle 21, presso piazza Sant’Efisio martire

Fit Latin di Marika assieme agli allievi Cuba libre Academy di Cristian Meloni

MV Animazione Marika e Valerio.

Il primo maggio alle 16 a la

Maddalena spiaggia, accoglienza del simulacro di Sant Efisio proveniente da Cagliari.