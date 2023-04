Contromano lungo la 554, chi è più pericoloso tra il nonnino e il monopattino?

Non si tratta di buche, avvallamenti o cantieri stradali, i “nemici”, generalmente, number one che mettono a dura prova la pazienza dei conducenti dei mezzi a quattro ruote bensì di spericolati e irresponsabili che, incuranti dei divieti o semplicemente distratti durante la guida mettono a repentaglio la sicurezza stradale per loro stessi e per le migliaia di persone che, tra il concerto di clacson non proprio in festa e qualche imprecazione, “lottano” per arrivare sani s salvi a destinazione. Le immagini del guidatore contro mano, chi ha scattato la foto qualche giorno fa ha riconosciuto al volante un uomo di una certa età, si riferiscono al tratto della stradale all’altezza, più o meno, dell’inceneritore, mentre ieri ha suscitato “clamore” il giovane a bordo del monopattino elettrico nei pressi del bivio per Quartucciu: due casi certamente non isolati e che devono far riflettere poiché, a volte, basta veramente un attimo e l’incidente è inevitabile.