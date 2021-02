Sardegna a un passo dalla zona bianca: se arriva il sì, riapertura di bar ristoranti cinema palestre e piscine. Il Corriere della Sera anticipa i dati: la Valle d’Aosta ormai vicinissima alla zona bianca, ma anche la Sardegna può sperare. Domani saranno decisivi gli indici Rt. Il Corsera scrive: “Anche la Sardegna ha una situazione non dissimile da quella della Valle d’Aosta; nel caso dell’isola i dati positivi hanno bisogno di una conferma. ma anche qui si parla di un’indice di contagiosità sotto i 50 casi ogni 100.000 abitanti e un incoraggiante Rt a 0,81”, un dato che potrebbe preludere in tempi brevi al passaggio della nostra Isola in zona bianca. Saranno decisivi anche i contagi delle prossime ore e dei prossimi giorni, ma c’è chi spera nel via libera già venerdì. Già dalla fine del mese scorso secondo Gimbe il 24% dei posti Covid degli ospedali sardi era impegnato.

In caso di zona bianca, in Sardegna da subito potrebbero riaprire palestre e piscine e anche i cinema, ovviamente con l’obbligo confermato di mascherine e distanziamento sociale, oltre che con il divieto di assembramenti. Non resta che attendere, incrociare le dita e sperare.