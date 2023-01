Sardegna, 564 nuovi contagi al Covid ma calano i ricoveri: nessuna nuova ondata cinese. Stazionari i pazienti in terapia intensiva, nessun decesso nell’Isola nelle ultime 24 ore.

In Sardegna si registrano oggi 576 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 496 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 378 tamponi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 (come ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 124 (-2).

6415 sono i casi di isolamento domiciliare (+324).

Non si registrano decessi.

Precisiamo che i dati riportati oggi ricomprendono anche alcuni contagi non indicati nei giorni scorsi, perché non trasmessi dalle rispettive ASL. Per tale ragione, il numero di contagi che indichiamo oggi è superiore al numero dei tamponi processati.